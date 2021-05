Vercelli: il 28 maggio riaprirà la piscina ex Enal

Il 28 maggio è la data per la riapertura della piscina ex Enal. Gli ultimi lavori saranno ultimati nei prossimi giorni e, a partire dal fine settimana, si potranno quindi aprire i battenti. "Siamo soddisfatti di essere riusciti a concludere le migliorie rispettando i tempi prestabili – sottolinea il vicesindaco Massimo Simion – Rispetto all’anno passato, su tutta l’area di 1000 metri quadrati della struttura verrà stesa dell’erba sintetica che può garantire non solo un abbellimento ma anche un confort ai clienti".

