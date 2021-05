Vercelli: arrivano altre 2.600 dosi di vaccino

Domani, venerdì 21 maggio, il corriere di Poste Italiane Sda, consegnerà all’Ospedale di Vercelli 600 dosi del vaccino Johnson&Johnson e 2000 dosi del vaccino Moderna.

Domani alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini a Chiavari e proseguiranno il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale presso le strutture della provincia. "Sono particolarmente orgoglioso della nostra collaborazione con l'Esercito Italiano nell'ambito del piano di somministrazione nazionale dei vaccini: un bacino potenziale del 37% della popolazione verrà vaccinato grazie alle dosi prenotate sulla nostra piattaforma Cloud e consegnate da Poste Italiane". Lo afferma Matteo Del Fante, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, commentando i risultati del primo trimestre e il ruolo del gruppo in questa fase difficile. In totale il Corriere Sda in collaborazione con l’Esercito Italiano consegnerà in Italia 199.450 dosi di vaccini Johnson&Johnson e 713.600 di Moderna.