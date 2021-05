Piemonte: la zona bianca è più vicina, a Vercelli contagi in calo

Il Piemonte galoppa verso la zona bianca. L’incidenza in regione è scesa ulteriormente nell’ultima settimana passando dalla media di 103 contagi settimanali ogni 100 mila abitanti di sette giorni fa, ai 70 attuali. Miglioramento anche per quanto riguarda la provincia di Vercelli che ha visto calare i nuovi casi del 36% rispetto alla settimana precedente. Per questo la regione vede sempre più vicina la soglia di 50 casi settimanali che significano una specie di “liberi tutti”. In zona bianca, infatti, tutte le attività sono aperte e il coprifuoco viene eliminato. L’unico obbligo rimane la mascherina, oltre al distanziamento. Servono però tre settimane con numeri da fascia bianca per effettuare il passaggio più atteso da parte dei cittadini, quello del ritorno alla normalità.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 21 maggio