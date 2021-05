Pertengo: addio ad Aldo Bodo

Pertengo dà l'ultimo saluto a Luigi Bodo, da tutti conosciuto come Aldo.

Ex postino, Aldo aveva 90 anni ed era una figura di spicco del paese: era sacrestano e custode del santuario della Madonna d'Oropa, nonchè banditore dei doni alla festa patronale.

"Aveva un sorriso per tutti, tutta Pertengo gli voleva bene", lo ricorda il sindaco Giovanni Mazzeri. "E' stato un vero signore come raramente si incontrano. Sarà ricordato come esempio di dedizione al proprio paese, facendosi sempre in quattro tutto per tutti", commenta il parroco don Gian Franco Brusa.