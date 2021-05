Gli orari di Pro Vercelli-Alto Adige

La Lega Pro ha stabilito gli orari delle partite di andata e ritorno delle cinque gare del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. L'andata è in programma domenica 23 maggio. Pro Vercelli-Alto Adige si disputerà allo stadio "Silvio Piola" con inizio alle ore 15,30 e sarà trasmessa in diretta su RaiSport. Gli altri incontri inizieranno alle 17,30: Feralpisalò-Bari, Matelica Renate, Palermo-Avellino e Albinoleffe-Modena. Le sfide si ritorno sono state programmate per mercoledì 26 maggio. Alle 17,30 in campo Bari-Feralpisalò, Renate-Matelica, Modena-Albinoleffe e Alto Adige-Pro Vercelli (a Bolzano). Avellino-Palermo sarà trasmessa in diretta da RaiSport alle ore 20,45.

Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al secondo turno della fase nazionale. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, saranno promosse le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due partite. In caso di ulteriore parità, sempre al termine dei match di andata e ritorno, avrà accesso al turno successivo la squadra "testa di serie" (quella che gioca il ritorno fra le mura amiche).