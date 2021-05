Asl Vercelli: nuovi direttori per Oculistica e Farmacia territoriale

Giuseppe Macrì, classe 1973, originario della Calabria, è il nuovo direttore della struttura complessa Oculistica dell’Asl di Vercelli. Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1999 all’Università degli Studi di Messina, si è specializzato in Oftalmologia nel 2004 presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata dove ha continuato a lavorare come specialista in oftalmologia e ricercatore in microbiologia applicata all’oculistica.

Nel suo curriculum un’esperienza professionale al Moorfields Eye Hospital Nhs Foundation Trust di Londra, nel servizio di “Cataratta” nel 2006. Macrì arriva dall’Asl di Novara, dove è stato formato alla “scuola” del dottor Vito Belloli, a lungo primario in Oftalmologia a Borgomanero; dirigente medico di primo livello in Oftalmologia, Macrì è stato responsabile dell’Ambulatorio di Patologia corneale e dell’ambulatorio di Patologia vitreoretinica con oltre 5.000 interventi all’attivo.

Antonietta Barbieri, classe 1967, è la nuova direttrice della struttura complessa Farmaceutica territoriale dell’Asl di Vercelli. La struttura gestisce i rapporti con le 81 farmacie convenzionate con l’Asl e con oltre 130 medici di base e pediatri di libera scelta e ne cura le attività di aggiornamento professionale, il monitoraggio della spesa farmaceutica, l’appropriatezza prescrittiva; si occupa inoltre di vigilanza su farmacie, parafarmacie, depositi e distributori di medicinali e gas medicali, ossigenoterapia domiciliare, studi in ambito territoriale ed è coinvolta nella formazione pre e post laurea. La dottoressa Barbieri, originaria di Catanzaro, vanta due specializzazioni in Farmacognosia e Farmacia ospedaliera, un dottorato in Medicina clinica e sperimentale e due Master in Farmacia clinica e Economia e politica sanitaria. Lavora per Asl Vercelli dal 2001 nel settore farmaceutico, dal 2018 è direttrice facente funzione della Farmaceutica territoriale.