La sala stampa del "Piola" dedicata ad Alberto Dalmasso

La sala stampa dello stadio "Silvio Piola" sarà intitolata ad Alberto Dalmasso, il giovane cronista de "La Sesia" morto a 27 anni che aveva una passione sfrenata per lo sport e in particolare per le bianche casacche. La cerimonia ufficiale si terrà oggi, mercoledì 19 maggio, alle ore 15 (prima della partita Pro Vercelli-Juventus B valida per i playoff di Serie C) alla presenza di dirigenti, giocatori e staff tecnico della Fc Pro Vercelli 1892, delle autorità e dei familiari di Alby. Quest'ultimo dal 2012 al 2016 è stato un collaboratore del nostro giornale e per un periodo si è occupato anche del sito internet. Tifoso dell'Inter, ex calciatore del vivaio della Pro Vercelli, seguiva le vicende dei bianchi con competenza. Dopo la sua morte i genitori con un gruppo di amici di Alberto hanno fondato un'associazione (Alberto Dalmasso Onlus) che negli anni ha organizzato manifestazioni e iniziative benefiche che hanno coinvolto la città effettuando donazioni generose e molto importanti.

Dall'Abruzzo sarà sicuramente felicissimo di questa intitolazione l'ex capitano delle bianche casacche Carlo Mammarella, fresco di promozione in Serie B con la Ternana. Proprio Alberto Dalmasso nel giorno dell'arrivo di "Re Carlo" alla Pro scrisse un pezzo bellissimo su Mammarella e fra quest'ultimo e la famiglia di Alby si è creato uno straordinario rapporto di amicizia. Così come ricordiamo con piacere quel giorno dell'estate 2012 quando Federico Balzaretti da vicecampione d'Europa con l'Italia del Ct Cesare Prandelli tornò nella "sua" Pezzana per raccogliere l'affetto dei vercellesi. Alby seguì la giornata per conto del nostro giornale. Anche "La Sesia" apprezza il gesto della Pro Vercelli che ha pensato e voluto intitolare la sala stampa ad Alberto con la collaborazione della famiglia. Siamo sicuri che lui lassù potrà ascoltare le parole dei protagonisti in maglia bianca che si alterneranno nelle varie vesti nel corso degli anni.

