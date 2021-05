Asl Vercelli: Milano alla guida del Dipartimento “Area dei Servizi”

Alla dottoressa Fulvia Milano è stato conferito l'incarico di direttrice del Dipartimento “Area dei Servizi” dell'Asl di Vercelli, che coordina funzionalmente diverse strutture come i Laboratori, la Radiologia, l’Anestesia e la Rianimazione.

La dottoressa Milano lavora per l’Asl di Vercelli dal 1999 ed è attualmente direttrice della Struttura Complessa Laboratorio di Analisi; subentra, per prassi di rotazione degli incarichi nella guida del Dipartimento, al professor Guido Valente.