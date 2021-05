Comprensivo Ferrari: "Quei sacchi contengono sfalci della potatura"

"I sacchi all'interno del cortile del Comprensivo Ferrari non contengono rifiuti indifferenziati, ma sfalci di verde e delle potature delle piante che sono state portate a termine nei giorni scorsi". Così Fulvia Cantone, dirigente scolastica del Comprensivo Ferrari, risponde alla segnalazione di una nostra lettrice (leggi qui), che aveva inviato una foto dove si vedevano cumuli di sacchi neri in un angolo del cortile.

"Il Comune ha fatto un lavoro di pulizia integrale sull'erba e sulle piante, ora stavamo attendendo il 'ragno' con il camion per portare via tutti i sacchi: bisogna capire che non è un'operazione immediata, serve qualche giorno per organizzarsi", specifica la dirigente.