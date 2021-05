La Stamperia Alicese passa in tre set a Ciriè

Esordio positivo della Stamperia Alicese nella seconda da fase del campionato regionale di Serie C di pallavolo maschile. I santhiatesi hanno battuto a Ciriè la Pallavolo Valli di Lanzo Cerealterra con un netto 3-0, di buon auspicio per il proseguo per il cammino alle finali dei playoff per il salto di categoria. La Stamperia Alicese è ancora rabberciata. Mancano all’appello il centrale Succio e l’infortunato palleggiatore Cassinari, mentre in panchina prende posto il libero titolare Pagliasso reduce anche lui da un infortunio, ma non viene ancora schierato per precauzione. Si rivede anche il martello Marello reduce dalla convalescenza e assente dai campi da oltre un mese. Il tecnico Cristiano Giribuola schiera Fenoglietto in palleggio, Mangaretto opposto, Salussolia e Bor al centro, in banda i due schiacciatori Romanello e Cravera, libero il giovane Negro. In panchina oltre ai rientranti Pagliasso e Marello siedono Delodi, Pissinis e Papa. Primo set con partenza al fulmicotone per gli ospiti che mettono alle corde i padroni di casa con un umiliante 8-25, totalmente diverso il secondo parziale dove la Pvl Ceralterra si fa sotto con un Santhià distratto dal primo parziale. Salussolia e soci sudano le proverbiali sette camicie per aver ragione dei padroni di casa, set che termina ai vantaggi 32-30 per la Stamperia Alicese. Il terzo periodo vede una Stamperia Alicese in partita, meno distratts e con la voglia di chiudere la pratica in fretta. I torinesi cedono le armi e gli onori di casa sul 11-25 che consacra il 3-0 per gli ospiti e il gap fra le due squadre. Primi punti pesanti dunque per i vercellesi per una classifica che gara dopo gara dovrà consacrare le squadre che si giocheranno la finale playoff per il salto in Serie B.

