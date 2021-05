Piemonte: dal 17 maggio via alla preadesione degli over 40

La struttura commissariale del generale Figliuolo ha comunicato il via libera per la vaccinazione degli over 40 a partire da lunedì 17 maggio. Vengono quindi anticipate in Piemonte le date delle preadesioni per questa fascia d’età: in particolare da lunedì 17 maggio potrà aderire sul portale www.IlPiemontetivaccina.it la fascia 45-49 anni e da venerdì 21 maggio la fascia 40-44 anni. Dall'8 giugno potranno esprimere le preadesioni gli appartenenti alla fascia 30-39 anni e, dal 15 giugno, quelli dai 16 ai 29 anni.

Ieri, mercoledì 12 maggio, sono state consegnate alla regione 150.930 dosi di Pfizer. Alla luce della comunicazione fatta dal generale Figliuolo, che ha dato al presidente Cirio la garanzia di almeno un milione di vaccini al mese per giugno e per luglio, potranno essere pianificati con data precisa tutti coloro che aderiscono o hanno già aderito alla vaccinazione. Dalla prossima settimana, quindi, il sistema comunicherà a tutti gli aderenti giorno, luogo e ora della convocazione. In particolare in base alle prossime forniture che il generale Figliuolo ha comunicato al presidente Cirio, le vaccinazioni degli over 50 in Piemonte si concluderanno tra il 10-20 giugno per la fascia 55-59 anni e tra il 20-30 giugno per la fascia 50-54.