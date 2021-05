Endometriosi: nasce "La voce di una è la voce di tutte"

"Ho visto che in Italia ci sono solo 4 associazioni di volontariato che si occupano di endometriosi, così ho deciso di fondarne una anch’io, per dare voce alle migliaia di donne che sono affette da questa 'patologia invisibile'". La vercellese Vania Mento annuncia la sua nuova iniziativa: “La voce di una è la voce di tutte”, associazione no profit che ha lo scopo di informare e sensibilizzare il territorio sulle problematiche legate alla conoscenza dell’endometriosi.

