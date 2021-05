Crova, auto si ribalta: tre feriti, una donna in codice rosso

Intorno alle 21,30 di questa sera, giovedì 13 maggio una squadra del comando centrale dei vigili del fuoco di Vercelli e una del distaccamento volontario di Santhià sono intervenute sulla A26, sulla bretella tra Santhià e Stroppiana, nel territorio del comune di Crova, per un incidente stradale. Un furgoncino Infatti si è ribaltato maniera autonoma: risultano 3 feriti, di cui uno in codice verde, uno in codice giallo portati al Sant'Andrea e una donna di 40 anni trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Maria Vittoria di Torino in codice rosso. Sono intervenuti gli operatori della Polizia Stradale e il personale delle autostrade; l'intervento dei vigili del fuoco è consistito nel soccorso alle persone e nella messa in sicurezza dell'area interessata all'incidente.