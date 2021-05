Cerutti: martedì 18 maggio presidio davanti al tribunale

Martedì 18 maggio Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil di Vercelli e Casale Monferrato, organizzeranno un nuovo presidio davanti al tribunale di Vercelli. "Con questa manifestazione, chiederemo ancora una volta ai giudici di concedere ai lavoratori Cerutti la cassa integrazione Covid anche per i mesi di maggio e giugno", spiega Ivan Terranova (Fiom Cgil Vercelli Valsesia). Intanto venerdì scatterà il licenziamento richiesto per 33 ex dipendenti che, con la disoccupazione, si "agganceranno" così alla pensione.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 14 maggio