Pro Vercelli-Juventus B alle ore 17,30

La Lega Pro ha ufficializzato gli orari delle partite del secondo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C. La Pro Vercelli scenderà in campo mercoledì 19 maggio allo stadio "Silvio Piola" contro la Juventus B con calcio d'inizio fissato per le ore 17,30. Alle bianche casacche basterà il pareggio per avanzare alla fase nazionale.