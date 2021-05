Vaccino in Piemonte: le date per le preadesioni per tutte le fasce d'età

Sono 1,8 milioni le dosi somministrate finora in Piemonte sulle due milioni consegnate. La percentuale delle iniezioni effettuate è quindi pari all’87,8%. Di queste 1,24 milioni hanno ricevuto la prima dose, mentre 578 mila anche la seconda. In totale in regione è stato vaccinato il 13,6% della popolazione, superiore alla media nazionale che è del 12,4%.

Ad ora sono più di 250.000 i vaccini disponibili in giacenza: di queste praticamente la metà sono sieri di AstraZeneca. Per quanto riguarda le prossime consegne entro un mese saranno disponibili per il Piemonte 807.000 dosi: trequarti di queste saranno Pfizer, il vaccino che garantisce in questo momento forniture con più costanza e quantità di dosi. Per quanto riguarda AstraZeneca e Moderna, invece, la quota principale dei nuovi arrivi verrà destinata ai richiami. Johnson&Johnson verrà invece consegnata principalmente ai medici di famiglia.

L’accelerata che si attende nelle prossime settimane che andrà a immunizzare una buona fetta della popolazione sarà dovuta all’attivazione di ulteriori 50 centri vaccinali che andranno ad aggiungersi ai 200 già attivi ora. Inoltre sono ad ora 857 le aziende disponibili a diventare punti vaccinali per i propri dipendenti e i loro familiari. Questo aumento dei punti vaccinali consentirà di accrescere anche il numero delle punture giornaliere: ad oggi la media attuale di dosi somministrate è di 30-35 mila al giorno, cifra vincolata dalle dosi a disposizione, anche perché nello “stress test” di una decina di giorni fa la Regione ha dimostrato di poter somministrare più di 47 mila vaccini in una sola giornata. L’obiettivo, con la partenza dei nuovi centri vaccinali e delle farmacie, sarà quello di raggiungere a fine maggio una potenzialità di 70-80 mila iniezioni giornaliere.

La Regione Piemonte ha reso noto anche il calendario per le prossime adesioni per fasce d’età: dal 4 maggio sono iniziate quelle per la fascia 55-59 anni, mentre domani, martedì 11 maggio, partiranno quelle per i 50-54 anni. Dal 25 maggio potranno prenotarsi coloro che hanno dai 49 ai 45 anni, mentre dal 1° giugno la fascia 40-44 anni. Gli under 40 potranno farlo dall’8 giugno, mentre per i più giovani fino ai 16 anni le pre adesioni inizieranno dal 15 giugno.