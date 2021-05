Pro Vercelli-Juventus B slitta a mercoledì 19 maggio

La Lega Pro ha riaggiornato e fatto slittare il programma dei playoff dopo il caso di Coronavirus che ha colpito la squadra della Virtus Verona che domenica scorsa non è scesa in campo nel primo turno del girone A nella sfida esterna con la Triestina. La gara in questione sarà recuperata sabato 15 maggio.

Il secondo turno della fase a gironi si terrà mercoledì 19 maggio anzichè mercoledì 12. In programma nel raggruppamento A Pro Vercelli-Juventus B e Albinoleffe-Grosseto.

Il primo turno della fase nazionale si terrà domenica 23 (andata) e mercoledì 26 maggio (ritorno). Il secondo turno della fase nazionale è previsto per domenica 30 maggio (andata) e mercoledì 2 giugno (ritorno).

La Final four si terrà domenica 6 giugno (andata semifinali), mercoledì 9 giugno (ritorno semifinali), domenica 13 giugno (andata finalissima) e mercoledì 16 giugno (ritorno finalissima).