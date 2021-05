Camera di Commercio: 40 mila euro per il Giro d'Italia

Conto alla rovescia per il Giro d’Italia: l’edizione 2021 della corsa rosa prenderà il via da Torino sabato 8 maggio con una crono, per proseguire con due tappe interamente piemontesi.

Domenica 9 maggio gli atleti si cimenteranno nella tappa Stupinigi-Novara, con passaggio da Vercelli, mentre lunedì 10 maggio la partenza sarà da Biella con arrivo a Canale d’Alba. Il Giro numero 104 tornerà a sfrecciare sulle strade piemontesi a fine mese: venerdì 28 maggio l’Alpe di Mera, in Valsesia, accoglierà l’arrivo della tappa 19, mentre Verbania sarà la città da cui prenderà il via la tappa successiva, in programma sabato 29 maggio.

"Oltre ad essere uno dei più importanti eventi ciclistici a livello mondiale, il Giro d’Italia è soprattutto una grande occasione per mostrare al mondo la bellezza dei territori italiani, una vetrina mediatica per raccontare l’Italia e le sue città attraverso le emozioni dello sport - commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola - Nell’edizione di quest’anno ampio spazio è dedicato al Piemonte e, in particolare, alle province del quadrante, protagoniste di ben quattro tappe. L’Ente camerale è intervenuto a supporto di ciascuna di esse, mettendo a disposizione risorse pari complessivamente a 40mila euro: un sostegno pensato con l’obiettivo di valorizzare i territori, grazie alla visibilità assicurata dal respiro internazionale della competizione e, soprattutto, di favorire ricadute significative sul piano turistico, settore particolarmente colpito dall’emergenza sanitaria ed economica".