Vercelli: il lockdown e la grande crisi degli adolescenti

Un aumento del 30% di richieste di visite urgenti alle strutture di Neuropsichiatria infantile e accessi al Pronto soccorso per gli adolescenti e i preadolescenti in crisi da lockdown. E’ uno dei dati drammatici che emergono dopo questi lunghi mesi di pandemia. Paolo Rasmini è il direttore della struttura complessa di Neuropsichiatria infantile dell’Asl Vercelli e ogni giorno vive in prima persona la preoccupante evoluzione del fenomeno, che si somma ad un'altra emergenza: l'incremento dei casi di autismo nei bambini intorno ai 3 anni.





L'intervista sul numero de La Sesia in edicola venerdì 7 maggio