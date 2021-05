Si muore due anni prima: Vercelli da "maglia nera"

Viviamo meno a lungo, siamo più anziani e il numero della nostra popolazione è in calo: in sostanza siamo una delle province con i parametri peggiori di tutto il Paese. Lo affermano gli indicatori demografici resi noti dall’Istat, secondo i quali, negli ultimi dodici mesi, Vercelli ha visto perdere, in media, più di due anni di sopravvivenza, la popolazione è diminuita più dell’1% e l’età media degli abitanti è decisamente superiore rispetto a quella italiana. Uno specchio decisamente negativo, quindi, per il nostro territorio: i parametri, come in tutto il Paese, sono influenzati dalla pandemia, ma ci sono anche altri fattori che inseriscono Vercelli nel gruppo delle “maglie nere” italiane.