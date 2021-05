La Cardiologia interventistica opera con gli "occhiali intelligenti"

All’ospedale Sant’Andrea di Vercelli nei giorni scorsi è stato effettuato un intervento di chiusura percutanea dell'auricola sinistra del cuore (il cosiddetto “ombrellino”), avvalendosi per la prima volta in Europa, in un reparto di Cardiologia interventistica, della supervisione a distanza. Il tutto utilizzando la tecnologia degli “smart glasses”, cioè gli occhiali intelligenti nati dalla ricerca militare. Ne spiega il funzionamento il direttore della struttura, Francesco Rametta.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 7 maggio