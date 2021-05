Carisio: uova con proteine, grassi e...diossina

Ci sono le proteine, i grassi, le vitamine. E poi ci sono le diossine. Nei valori nutrizionali delle uova di gallina prodotte al Crocicchio ci sono sostanze che non rientrano tra quelle consigliate per una sana alimentazione, anzi. I risultati delle analisi effettuate dall'Asl di Vercelli confermano che allevare animali in questa zona, anche se solo per consumo domestico come nel caso esaminato, può essere altamente pericoloso per la salute.

Secondo il sindaco Pietro Pasquino in queste uova c'è l'ennesima impronta inquinante di Sacal, la fonderia che ricicla i rottami di alluminio e il cui stabilimento si trova a circa cento metri dall'allevamento considerato.

