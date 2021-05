La LG Trino strappa il pari in Valle d'Aosta

Torna a casa con un punto da Villeneuve la LG Trino che pareggia per 1-1 contro i padroni di casa dell’Aygreville, mentre il Borgovercelli viene superato in casa da La Biellese per 3-0. Questi i responsi per le due vercellesi nella quarta giornata del girone A del campionato di Eccellenza.

In terra valdostana la LG Trino era attesa da una difficile sfida contro l’ostico Aygreville. Ancora una volta i trinesi vanno subito sotto di un gol nei minuti iniziali della partita. L’Aygreville va infatti avanti al 1’ su rigore con Dayne, ma il pareggio della LG Trino non tarda ad arrivare ed è siglato da Baggio al 13’.

Mister Roberto Gioia ha schierato: Mastrorillo, Albino (dal 58’ Troplini), Bytyci, Bussi, Bouchefra (dall’87’ Ferrari), Baggio, Sylla (dal 50’ Veliu), Birolo, Cabrini, Bissacco, Brugnera. A disp. (Dinaro, Pane, Laneve, Zaia, Giarola e Barbuti).

Al “Vigino” andava in scena invece il big match tra i padroni di casa del Borgovercelli e La Biellese. Esito purtroppo amaro per i vercellesi sconfitti per 3-0 dalle reti di Menabò al 9’, di Artiglia al 43’ e di Cestagalli al 64’.

L'allenatore Gregory Moretto ha impiegato: Cantele, Cicogna, Negretti, Frascoia, Biano, Graziano, Secci (dal 71’ F. Petrillo), Rossi (dal 55’ Meo Defilippi, dal 58’ Gallace), Pinelli, Rognone (dal 55’ N. Petrillo), Russo (dal 75’ Trevisio). A disp. (Bonassi, Premoli, Miglietta e Provera).

Gli altri risultati: Lucento-Borgaro 1-2; Pro Eureka-Atletico Torino 3-2; RG Ticino-Dufour Varallo rinviata; ha riposato: Oleggio.

La classifica: Pro Eureka p.ti 10; La Biellese 9; Borgovercelli 7; RG Ticino** 6; LG Trino e Aygreville 5; Borgaro* 4; Dufour Varallo*, Lucento e Oleggio 1; Atletico Torino 0.

N.B.: **due partite da recuperare; *una gara in meno.

2021 - Riproduzione riservata