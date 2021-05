Alla Stamperia Alicese il derby con il Volley Vercelli

La Stamperia Alicese Pallavolo Santhià fa suo il derby contro il Volley Vercelli vincendo 3-1, mantiene imbattuta la testa della classifica in attesa del big macth di mercoledì contro il Volley Novara che deciderà la classifica finale del girone. Un Volley Vercelli che ha messo in discussione la gara giocando alla pari contro i santhiatesi, dai parziali di 25-20, 25-23, 20-25, 26-24 si evince che si è trattato di un vero derby, la Pallavolo Santhià ha fatto suo il match grazie alla propria determinazione contro un avversario mai domo che ha cercato di mettere il bastone in mezzo alle ruote di Salussolia e soci. Nella Stamperia Alicese in questo contesto sono mancati gli assenti fermati dalla quarantena anche se qualcuno è rientrato ma ancora privo di allenamento per uno stop di quasi un mese, Giribuola spera di recuperare tutti per la seconda fase del campionato che inizierà fra quindici giorni e che porta alla finale play off per la promozione in serie B. La partita non è stata di certo noiosa, la Pallavolo Santhià ha patito la forma in crescendo di un Vercelli ritrovato che in questo finale di stagione sta esprimendosi al meglio, nel primo set si è giocato palla su palla sino al 21-19 per i padroni di casa che hanno poi amministrato sino al 25-20 finale. Nel secondo parziale i vercellesi mettono alle corde i santhiatesi che sotto 20-21 rialzano la testa pareggiano i conti sul 23-23 e trovano la zampata giusta per chiudere 25-23. Sul 2-0 si pensava che la gara ormai fosse terminata ma così non è stato, il Volley Vercelli trova le motivazioni giuste, nel Santhià cedono alcune certezze, i bicciolani avanti 14-16 trovano le forze per mantenere il vantaggio 18-21 e chiudono il parziale a proprio favore 20-25 rimettendo in discussione la gara. Si cambia campo e la partita si accende, punto a punto le due squadre arrivano sul 23-23 e 24-24 ma sono i padroni di casa a mettere giù i palloni pesanti del 26-24 finale che chiudono la gara sul 3-1 a favore della Stamperia Alicese. Mercoledì per la Pallavolo Santhià trasferta a Novara per decidere nell’ultima gara del campionato la classifica finale del girone al fine di posizionarsi il meglio possibile nella classifica avulsa dei quattro gironi per il proseguio dei play off di promozione.