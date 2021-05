Modesto: "Certe partite le vinci anche di nervi..."

“Certe partite andrebbero giocate con la testa libera, ma, certe volte, le vinci anche di nervi”.

Nella chiosa finale di Francesco Modesto alla conferenza stampa odierna all'ora di pranzo c’è tutto il senso della sfida di domenica 2 maggio nella tana della Carrarese. Per essere sicura di arrivare terza, infatti, la Pro Vercelli ha l'imperativo categorico di vincere: “Mercoledì nel recupero di Pontedera – ha detto il tecnico delle bianche casacche – ho ritrovato il gruppo, perché loro stessi si sono ritrovati. Del resto, questa è una squadra costruita così, in cui ci si basa molto sullo spirito e sul lavoro tutti insieme. Purtroppo, per un periodo, tutto ciò è venuto meno, così è normale aver perso qualcosa per strada”.

Sabato mattina, intanto, la squadra sosterrà la rifinitura, mentre domenica partirà direttamente da Lerici (sede del ritiro in questi giorni) alla volta di Carrara.

“Dovremo giocare una gara giusta – ha sottolineato ancora l'allenatore della Pro – perché per noi è molto importante. Ho a disposizione tutto il gruppo, anche se non tutti hanno lo stesso livello di forma. Poi ci sono giocatori che hanno disputato tre partite in otto giorni, per cui sono diverse le cose su cui sto riflettendo. La Carrarese di recente ha cambiato allenatore (da due partite Antonio Di Natale ha preso il posto del dimissionario Silvio Baldini - n.d.r.), sul campo fanno cose diverse rispetto al passato. Però, anche in questi giorni di ritiro, ho davvero visto nei ragazzi tanta voglia di fare qualcosa di importante”.

Carrarese-Pro Vercelli si giocherà alle ore 17,30 (diretta Sky 256) in contemporanea con tutti gli altri incontri del girone A di Serie C. Arbitrerà Feliciani di Teramo. E' l'ultima partita della stagione regolare, trentottesima totale. I playoff del girone (quinta contro decima, sesta contro nona e settima contro ottava classificata) inizieranno domenica 9 maggio. La Pro (ora terza a quota 62 con il Renate) spera di tornare in campo per la fase nazionale che scatterà domenica 16 maggio.

2021 - Riproduzione riservata