Eni Versalis cerca nuovo personale

Eni Versalis cerca personale. L’azienda di strada Ghiaro ha avviato le selezioni per due figure da inserire nello stabilimento crescentinese. I profili cercati sono ingegnere manutentore e operatore polivalente junior nell’impianto di trattamento acque e biogas. Il maintenance engineer specialist si occuperà delle attività di analisi al fine di individuare le problematiche manutentive e di verificare le criticità all’interno degli impianti. Per tale figura è richiesta la laurea in ingegneria elettrica o elettronica. L’inquadramento sarà con contratto a tempo indeterminato e sarà possibile inviare la propria candidatura online entro l’11 maggio. Sarà sufficiente il diploma per candidarsi come operatore polivalente. La figura dovrà occuparsi di attività, in sala quadro e in campo, per la conduzione a norma dell’impianto relativamente alla propria zona di competenza. L’inserimento avverrà con contratto di apprendistato professionalizzante. Tempo fino al 6 maggio per inviare la candidatura esclusivamente online sul sito di Eni. Nei mesi scorsi Versalis aveva annunciato la volontà di espandere lo stabilimento crescentinese. L’azienda ha richiesto una variante urbanistica per 40 mila metri quadrati. Serviranno per una nuova area di stoccaggio di biomassa connessa allo stabilimento già esistente.

A inizio aprile Eni e le organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto il Contratto di Espansione, introdotto nel 2019 dal decreto Crescita e prorogato con la Legge di Bilancio 2021, che prevede 500 nuove assunzioni già nel corso del 2021.