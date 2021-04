"Vandalizzata la nostra installazione in piazza Camana"

"Nella mattinata di martedì 27 aprile abbiamo avuto una brutta sorpresa. Abbiamo constatato con amarezza che l'installazione realizzata sul monumento in Piazza Camana è stata vandalizzata, le fotografie sono state strappate e ritrovate nel bidone poco distante".

Questa la denuncia del Comitato Vercelli Antifascista Antirazzista, che il 25 aprile aveva ricordato il giorno della Liberazione decorando il monumento di piazza Camana con foto e decorazioni tricolori. "Non possiamo che constatare, ancora una volta, quanto lavoro ci sia ancora da fare perché il 25 aprile sia sentita come la festa di tutti e non possiamo dire che ci stupisca, visto lo scarso interesse dimostrato dalle stesse istituzioni cittadine a celebrarlo come merita e a condannare fermamente atti e/o dichiarazioni lesive dell'antifascismo ed i suoi principi, che però ricordiamo essere gli stessi su cui si fondano la Costituzione e la nostra Repubblica", concludono dal Comitato.