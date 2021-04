Impianti fotovoltaici: Vercelli tra i fanalini di coda

Il Barometro del Fotovoltaico in Italia, presentato da Elmec Solar, vede nella classifica delle province più “solari” d’Italia al primo posto Roma, con 37.336 impianti, seguita da Brescia e Treviso. Padova, Vicenza, Torino, Bergamo, Verona, Milano e Venezia completano la top 10 delle province italiane con il maggior numero di impianti fotovoltaici. Vercelli si colloca solo al 91° posto (su 107 province), con soli 3.134 impianti. A livello regionale in testa la Lombardia, seguita da Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte (64.983 impianti) e Lazio.

"La fotografia presentata pone l’attenzione sullo stato di implementazione delle energie rinnovabili in Italia, un tema di grande attualità, vista anche la recente introduzione del Ministero della Transizione ecologica - fanno sapere i ricercatori - Si tratta di un mercato che, secondo il rapporto dell’Agenzia internazionale dell’energia presentato a novembre 2020, ha visto una crescita record nell’anno della pandemia, con 200mila megawatt di nuovi impianti e i settori solare, eolico e idroelettrico che trainano l’incremento". Secondo la rielaborazione, sono oltre 927 mila gli impianti fotovoltaici installati in Italia fino al 2020. “Accelerare il processo di Transizione ecologica è tra le priorità di tutte le istituzioni nazionali e internazionali - commenta Alessandro Villa, amministratore delegato di Elmec Solar - Occorre che i cittadini adottino una cultura orientata alla sostenibilità e alla salvaguardia dell’ambiente e che le aziende rendano sempre più circolare ed efficiente il ciclo produttivo. La creazione del Barometro del Fotovoltaico è un modo per accendere i riflettori su uno dei principali sistemi di produzione di energia pulita e rinnovabile che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani del Green Deal e dal Next Generation EU, tra cui ridurre le emissioni del 55% entro il 2030. Come si osserva dalla classifica, alcune regioni sono ancora all’inizio del processo di implementazione del sistema fotovoltaico che, mi preme sottolineare, non va visto come un semplice impianto, ma come una tecnologia che si integra all’interno di un edificio e si abbina con altre tecnologie come i sistemi di storage, la mobilità elettrica e colonnine di ricarica.”