Vercelli, vaccinazione: accordo per il trasporto dei pazienti fragili

Stipulata un’importante convenzione tra Asl Vercelli e “Insieme Odv” (Associazione vercellese di volontariato per l’assistenza ai malati oncologici).

L’associazione presieduta da Massimo Cianfanelli offrirà un trasporto gratuito alle sedi di somministrazione dei vaccini per le persone fragili e autosufficienti prive di mezzi propri. Telefonando al numero 392/3474053, i cittadini (o per loro il medico di base) residenti a Vercelli e paesi limitrofi potranno chiedere di essere accompagnati ad effettuare il vaccino, per poi essere riaccompagnati a casa. Il servizio sarà attivo dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2021. "La direzione ringrazia l’associazione “Insieme Odv” per il prezioso supporto alla campagna vaccinale", fanno sapere da Asl Vercelli.