Crescentino, 6 classi delle elementari in quarantena

Emergenza Covid-19: quarantena per 6 classi delle scuole elementari. Ad annunciarlo il sindaco Vittorio Ferrero che spiega: "Una classe ritornerà a scuola già mercoledì. Delle restanti 5: 3 sono interessate completamente mentre per le altre 2 l’isolamento riguarda solo il 5% della classe, la percentuale coinvolta nel contatto avvenuto durante la mensa scolastica". In totale la primaria di primo grado del Comprensivo Serra conta 20 classi. "Ho già sentito più volte il Dirigente scolastico e anche il Sisp dell’Asl TO4. Quest’ultimo al momento non acconsente al rientro in classe con tampone negativo senza aver terminato i 14 giorni di quarantena" precisa il primo cittadino. Non si segnalano invece quarantene alla scuola dell’infanzia e alle medie.