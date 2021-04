Hockey Vercelli: una pagina di storia scritta in 21 mesi

L’Hockey Vercelli nel giro di 24 ore ha vinto due Coppe Italia a Forte dei Marmi. La società del presidente Gianni Torazzo è nata nel luglio del 2019 e in meno di due anni ha fatto passi da gigante. I numeri parlano chiarissimo. L’Engas la scorsa estate ha ottenuto la promozione in A2 dopo il congelamento delle classifiche della stagione 2019/2020 interrotta dall'esplosione del Coronavirus. Dominio assoluto del girone del campionato di Serie B e qualificazione alla finale di Coppa Italia non disputata a causa dell'emergenza sanitaria. La società per il 2020/2021 ha rinforzato a dovere la compagine di A2 e ha allestito una formazione di Serie B competitiva. I nerogialloverdi allenati rispettivamente da Paolo De Rinaldis e Andrea Perroni hanno vinto le Coppe Italia di categoria e con il team di A2 hanno spadroneggiato nel girone di campionato ottenendo 61 punti su 66. In questo modo hanno raggiunto direttamente la semifinale dei playoff per la promozione nella massima categoria. Insomma, un'altra storica pagina di sport della nostra città. E' quindi giusto tributare un grande plauso all’Hockey Vercelli per quanto fatto in 21 mesi di vita con i tifosi che solo fino a febbraio 2020 hanno potuto applaudire dagli spalti.

