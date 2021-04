Modesto: "Dobbiamo giocare da Pro Vercelli"

Per la Pro Vercelli adesso si tratta di finire bene il lavoro, anche perché arrivare secondi o quinti non è per nulla la stessa cosa in vista dei playoff.

"Siamo sempre stati lì, primi, secondi o terzi, da inizio stagione - ha detto Francesco Modesto in conferenza stampa, trasmessa in diretta sul nuovo canale Twitch della Fc Pro Vercelli 1892 - E' normale che adesso tutti abbiamo voglia di concludere bene il lavoro fatto finora”.

Sulla partita contro un Piacenza capace di battere Alessandria e Como sotto la guida dell’ex Cristiano Scazzola, il tecnico delle bianche casacche ha detto: “Ci vorrà la giusta concentrazione e, soprattutto, lo spirito che ci ha accompagnato da inizio stagione. Perché non ha giocato Gianmario Comi mercoledì contro il Lecco? E’ stata una scelta tecnica”.

Contro gli emiliani mancherà certamente l'esterno Francesco Mezzoni, infortunatosi contro i blucelesti, mentre il difensore Alessandro Carosso viene dato in ripresa. Sulla questione Coronavirus che ha colpito l'Alessandria proprio alla vigilia della sfida promozione di Como, Modesto ha sottolineato: “E’ capitato anche a noi e non è una bella cosa. Le difficoltà ci sono per tutti e, purtroppo, questa non è facile da gestire”.

Intanto in settimana il jolly Roberto Iezzi (classe 1999) ha rinnovato per altre due stagioni con la Pro Vercelli.

Pro Vercelli-Piacenza, valida per la diciottesima giornata del girone A del campionato di Serie C si giocherà domenica 25 aprile con inizio alle ore 15 allo stadio "Silvio Piola" (diretta Sky canale 253) e sarà arbitrata da Collu della sezione di Cagliari.

Mercoledì prossimo, 28 aprile, i bianchi alle ore 15 recupereranno la gara di Pontedera e domenica 2 maggio alle 17,30 chiuderanno la stagione regolare sul terreno della Carrarese. La settimana prossima Masi & C. saranno in ritiro in Toscana.

