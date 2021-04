Ufficiale: Piemonte in zona gialla da lunedì 26 aprile

Era ormai scontato, ma adesso è ufficiale: il Piemonte passa in zona gialla da lunedì 26 aprile. I dati in miglioramento hanno portato al passaggio nella fascia considerata a più basso rischio. Per la provincia di Cuneo la misura sarà valida a partire dal 29 aprile, per completare il periodo di permanenza in arancione di 14 giorni previsto dalle indicazioni nazionali.

Riaprono quindi i ristoranti e i bar all'aperto fino alle 22. Via libera anche a cinema, teatri, sport e spostamenti nelle regioni in zona gialla.