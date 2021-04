"Ripartiamo con fiducia e realismo"

"Stat fu fondata da mio nonno nel 1919, dopo la guerra. Ha superato emergenze estreme come l’epidemia di Spagnola, la Seconda guerra mondiale, l’Asiatica, la crisi del petrolio, il terrorismo, la crisi economica…e nonostante questo è cresciuta e si è sviluppata per 102 anni". Paolo Pia, amministratore delegato del Gruppo Stat, racconta come la sua azienda ha vissuto questi mesi di pandemia, durante i quali il settore turistico e dei trasporti pubblici è stato messo a dura prova. L’azienda guidata da Pia conta su 180 dipendenti, una flotta di 120 autobus, 6 agenzie di viaggi e un tour operator. Intanto il gruppo ha presentato il nuovo catalogo 2021, in cui sono presenti circa 250 tour tra viaggi di uno o più giorni, con itinerari nuovi o rivisti, la maggior parte in Italia.

L'intervista sul numero de La Sesia in edicola venerdì 23 aprile