Piemonte ad un passo dalla zona gialla

l continuo miglioramento della situazione epidemiologica porterà quasi sicuramente il Piemonte in zona gialla a partire da lunedì. La Cabina di regia si esprimerà oggi, venerdì 23 aprile, ma il passaggio di fascia sembra ormai scontato. Questo non solo consentirà a bar e ristoranti, esclusivamente all’aperto, di poter ripartire, ma anche uscire dal proprio Comune e raggiungere anche le altre regioni in zona gialla.

"I dati sono ulteriormente migliorati rispetto a una settimana fa – esordisce il presidente della Commissione regionale Sanità Alessandro Stecco – e questo fa presagire buone notizie dal monitoraggio. L’Rt è sempre distante dalla soglia di 1 e la media regionale di contagi ogni 100.000 abitanti è scesa a 157. Praticamente tutte le province, esclusa quella di Cuneo, hanno i parametri in linea con la zona gialla".

