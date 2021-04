Annata anomala, ora c’è poca acqua

Un’annata anomala, a causa delle condizioni climatiche, quella che stanno affrontando gli agricoltori.

Il calo delle temperature dell’ultimo periodo, infatti, non consente lo scioglimento delle nevi in montagna e ne consegue che la portata d’acqua dei fiumi non sia al tradizionale livello. E poca acqua significa poca disponibilità per l’irrigazione dei campi nel periodo attuale, ossia quello della semina, che, infatti, viene effettuata dalla maggior parte delle aziende agricole in asciutta. Ne parla Stefano Bondesan, presidente di Ovest Sesia.

