I vaccini si potranno fare ancora in farmacia

Il Piemonte, prima regione in Italia a siglare nel gennaio scorso l’accordo con i farmacisti per la campagna di vaccinazione anticovid, rinnova e rilancia l’impegno per i prossimi mesi.

E’ quanto emerso nell’incontro tra l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, e i rappresentanti di Federfarma, Massimo Mana, e di Assofarm, Mario Corrado, per definire gli ulteriori passaggi della campagna di vaccinazione.

“E’ un ulteriore passo avanti per la vaccinazione di massa- afferma l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi - Con i rappresentanti di Fedefarma, di Assofarm abbiamo definito il percorso che consentirà ai farmacisti di somministrare anche i vaccini come Pfizer e Moderna (a vettore Rna virale), non appena avranno ultimato il corso di formazione. Ovviamente, come ribadito nel corso della visita in Piemonte del Commissario straordinario generale Figliuolo, la condizione essenziale è che vi sia la certezza dell’arrivo delle dosi di vaccino necessarie per proseguire la campagna vaccinale ed immunizzare la popolazione.”