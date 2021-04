Vercelli: dimezzati i giorni di sforamento del Pm10 rispetto al 2019

Nella centralina Arpa di Vercelli, in corso Gastaldi, il numero di superamenti del valore limite giornaliero di Pm10 nel periodo 1° gennaio-15 aprile 2021 si è quasi dimezzato rispetto allo stesso periodo del 2019: infatti nell'anno in corso la centralina, che fa parte della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, ha registrato 20 sforamenti nei primi 105 giorni dell'anno, contro i 37 del 2019 e i 34 del 2020.

"Il bilancio provvisorio dell’andamento della qualità dell’aria, in particolare dei Pm10, nel 2021 al termine del periodo di attivazione del protocollo antismog, a confronto con i due anni precedenti, evidenzia un quadro in miglioramento - è il commento di Arpa Piemonte - Infatti non è stato raggiunto il limite dei 35 giorni del livello giornaliero di protezione della salute per i Pm10 (50 microgrammi/metro cubo) in nessuna stazione della regione, mentre negli anni scorsi il limite è stato raggiunto nella stazione Torino Rebaudengo il 12 febbraio nel 2019 e il 9 febbraio nel 2020. Ad Alessandria, stazione Alessandria Volta (secondo capoluogo con valori critici) è stato raggiunto il 28 febbraio nel 2019 e il 28 marzo nel 2020". L’ultimo anno in cui nessuna stazione al 15 aprile aveva raggiunto i 35 superamenti previsti come limite dalla normativa era stato il 2016, in cui peraltro il primo quadrimestre, in particolare nel mese di febbraio - di norma uno dei più critici per il Pm10 - era stato caratterizzato da una piovosità molto più elevata della norma. "Pur considerando che anche la prima parte del 2021 ha presentato condizioni meteorologiche relativamente favorevoli alla dispersione degli inquinanti, i dati sinora disponibili confermano la tendenza storica alla diminuzione del numero di superamenti del valore limite giornaliero di Pm10", specificano dall'Agenzia regionale per l'ambiente.