In pensione Silvio Testa: ha portato l'alta chirurgia a Vercelli

Quarantun anni al servizio della sanità, dei quali 12 trascorsi come direttore della struttura complessa di Chirurgia e del dipartimento di Emergenza Urgenza dell’ospedale Sant’Andrea. A 68 anni, Silvio Testa andrà ufficialmente in pensione dal 1° maggio. Sotto la sua guida innovativa, la Chirurgia vercellese è stata completamente rivoluzionata. Nella sua lettera di commiato, ringrazia tutti i suoi collaboratori: "Essi rappresentano la pagina più importante della mia carriera di clinico come 'primario'", afferma.

