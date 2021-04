Il Sant'Andrea sperimenta "FriP", il formaggio per i dializzati

Chi lo ha assaggiato dice che ha lo stesso gusto di un normale formaggio, per qualcuno è persino più buono.

Di sicuro ha un grande vantaggio: quello di non avere alcuna controindicazione per i pazienti in dialisi. Per questo motivo il “FriP” da questa settimana è entrato in ospedale: viene distribuito gratuitamente a dieci persone che svolgono la terapia salvavita e che sono state individuate per una sperimentazione della durata di sei mesi. FriP è il nome del formaggio inventato da Gianluigi Ardissino, pediatra ciglianese del Policlinico di Milano che si occupa in particolare di patologie renali nei più piccoli. L’arrivo a Vercelli di questo prodotto si deve invece a Oliviero Filiberti, direttore della struttura complessa di Nefrologia e dialisi dell’Asl, nonché presidente dell’associazione SiRene (foto sotto).

Approfondimenti sul numero de La Sesia in edicola venerdì 16 aprile