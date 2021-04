Il Piemonte inizia a vedere la zona gialla. L’Rt in discesa, così come l’incidenza dei contagi ogni 100.000 abitanti, sono l’ulteriore conferma che la curva epidemiologica si stia abbassando notevolmente e che il peggio sia ormai alle spalle. "I contagi per 100.000 abitanti sono 201, decisamente distanti dalla soglia di rischio di 250 - afferma Alessandro Stecco (foto sotto), presidente della Commissione regionale Sanità – Per questo il Piemonte sta vedendo la luce in fondo al tunnel e la propria curva è in costante discesa. Questa situazione, se dovesse proseguire, consentirebbe di raggiungere parametri da zona gialla nei prossimi giorni".

