Dal 16 aprile torneranno a circolare gli Euro 3 e 4 a gasolio

Terminano oggi, giovedì 15 aprile, le limitazioni stagionali alla circolazione dei mezzi più inquinanti nell’area del Bacino Padano.

Da domani, venerdì 16 aprile, è quindi nuovamente possibile viaggiare a bordo di auto Euro 3 ed Euro 4 alimentate a diesel, oltre che di cicli e motocicli con omologazione uguale o inferiore a Euro 1. Si tratta delle ulteriori restrizioni al traffico introdotte a partire dallo scorso 1° marzo, che hanno inasprito quelle già in vigore dal 2019 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna nel tentativo di migliorare la qualità dell’aria. Fino al prossimo 15 settembre quindi potranno circolare gli Euro 3 e gli Euro 4 a gasolio, che dall’autunno erano stati stoppati nei giorni feriali dalle 8,30 alle 18,30. Resteranno invece fermi, per tutta la settimana nell’intero arco delle ventiquattr’ore, i mezzi per il trasporto di persone alimentati a benzina e diesel pre Euro, Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, oltre a quelli a Gpl e metano pre Euro, Euro 0 ed Euro 1. Le limitazioni saranno riattivate il 15 settembre.

Per quanto riguarda l’abbruciamento delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto rimane valido a partire dall’1 di settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente attuabile e per i soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile.