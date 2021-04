Cappuccini: capriolo incastrato in un cancello

Questa mattina dopo le 8 la squadra dei Vigili del fuoco del comando di Vercelli è stata allertata per il soccorso di un capriolo in zona Cappuccini, in via Prarolo. Il malcapitato animale, come spiegato dai Vigili del fuoco, era rimasto incastrato tra le barre di una cancellata. L'intervento degli operatori è valso a liberare l'animale, che ha riportato solo qualche abrasione sui fianchi ma sembrava in buone condizioni. E' intervenuta anche la Polizia locale.