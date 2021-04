Vercelli: "Cibo in sospeso" per le famiglie in difficoltà

Un’iniziativa per sostenere le persone in difficoltà, le piccole attività alimentari e il mondo della ristorazione, a seguito della crisi generata dalla pandemia. “Cibo in sospeso” è il suo nome e la organizza il gruppo "Cibo a domicilio Vercelli".

L’idea si ispira alla tradizione del “caffè sospeso” che si diffuse a Napoli: all’epoca chi poteva permetterselo iniziò a pagare una tazzina di caffè in più per le persone che, invece, non potevano concedersene una. Il meccanismo per questa nuova iniziativa è lo stesso: i clienti delle attività che desiderano partecipare potranno lasciar pagato, oltre alla loro spesa, un buono acquisto di un pasto per chi ne ha bisogno. “Abbiamo immaginato – spiegano dal gruppo – un valore medio di 5 euro, che se per qualcuno può rappresentare una cifra marginale, per una tavola meno fortunata è una fondamentale razione quotidiana. L’unica regola è che ognuno prenda un solo piatto al giorno”. L’iniziativa si rivolge soprattutto a panetterie, pizzerie, gastronomie e anche ristoranti, con in menù un primo piatto a prezzo contenuto.

Le attività che vorranno aderire, potranno informare i clienti di questa iniziativa e settimanalmente riferire sui buoni donati e su quelli disponibili; saranno riconoscibili dalla locandina personalizzata esposta in vetrina. La lista degli esercizi aderenti è disponibile anche sul gruppo Facebook “#Ciboadomicilio Vercelli”, che cercherà di raccogliere più segnalazioni possibili sul flusso delle donazioni e anche di indirizzare i destinatari di questa generosità. Per il momento sono 12 le attività hanno deciso di partecipare. “Anche oggi – affermano – per tanti nostri concittadini, spesso insospettabili, sono tempi difficili. Non si sta parlando di persone o famiglie già conosciute dal circuito dell’assistenza pubblica o privata, bensì di quelle che solo recentemente si sono trovate in grande difficoltà per la crisi dovuta alla pandemia e che non sono abituate a chiedere per un piatto di pasta. Ovviamente l'iniziativa è volta anche a sostenere le piccole attività gastronomiche e alimentari vercellesi, promuovendo per loro gli acquisti alimentari e, nel caso lo si desideri, anche per un piccolo acquisto extra”.