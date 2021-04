Via Francigena: lamentele per la strada sbarrata

Sbarrata la strada della Via Francigena sulla tangenziale Ovest, in direzione Montonero.

Diverse le lamentele dai cittadini che da un giorno all’altro si sono trovati "a non poter più percorrere il tratto, a fronte di un cartello con scritto 'strada privata' e uno di divieto di sosta". Su un avviso si legge: “Si autorizza momentaneamente il transito a piedi oltre la sbarra in proprietà La Cascinassa, solo ai pellegrini della Via Francigena muniti di credenziali. A tutti gli altri l’accesso è inibito”.

