Scuola dell'infanzia Mora: la maestra chiede il patteggiamento

L’insegnante della scuola dell’infanzia “Tommaso Mora” indagata per maltrattamenti sui bambini chiederà il patteggiamento della condanna.

Oggi, venerdì 9 aprile, l’avvocato difensore della maestra, Claudio Roselli, sarà in procura a Vercelli per discutere di questa soluzione. La donna e il legale hanno deciso di procedere in tal modo, anziché andare a dibattimento, dopo l’interrogatorio chiesto e ottenuto nelle scorse settimane con il pubblico ministero Carlo Introvigne.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 9 aprile