Ascom Vercelli: "Vogliamo una data per poter ripartire"

Ascom scende in piazza per protestare contro le restrizioni.

Ma questa volta la manifestazione non riguarderà solamente i commercianti: abbraccerà infatti tutte le categorie che sono state colpite dalle limitazioni riguardanti il settore dello sport, della cultura e della musica. E per questo è stata organizzata, per martedì 13 aprile, alle 11.15, in piazza Cavour la manifestazione “Il futuro non (si) chiude”, una protesta ordinata quanto decisa, allargata a tutte le categorie del commercio del turismo, dei servizi colpite ma non solo. "Vogliamo far sentire la nostra voce, ricordando al Governo che le partite Iva non hanno mai chinato la testa in passato e non vogliono farlo nemmeno oggi", afferma il presidente di Ascom Antonio Bisceglia.

