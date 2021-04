Ai Cappuccini il "Campo dei bambini mai nati"

Il Comune intende concedere a titolo gratuito un’area del camposanto del rione Cappuccini all’associazione "Difendere la vita con Maria".

La proposta è stata presentata in giunta da Emanuele Pozzolo, assessore con delega ai Cimiteri, per allestire una zona dedicata all’inumazione dei feti abortiti (per cause naturali o per scelta) nelle strutture dell’Azienda sanitaria locale di Vercelli, con la quale l’associazione cattolica con sede a Novara ha stretto una convenzione dal 2019. Lo spazio si chiamerà “Campo dei bambini non nati”.

