Crescentino: proseguono le ricerche dell'uomo scomparso

Sono riprese questa mattina, martedì 6 aprile, alle 7 le ricerche di Salvatore Dolcimascolo, 85 anni.

Il pensionato scomparso sabato mattina a Crescentino è stato visto nella stessa giornata da più persone tra Saluggia e Lamporo, avvistamenti confermati dalle telecamere. Sui social l’amministrazione comunale ha diramato la descrizione dell’uomo che, uscito di casa in sella ad una bicicletta verde indossava un cappello, un giubbotto azzurro e dei jeans. I carabinieri di Crescentino, Croce rossa, Protezione civile e Vigili del fuoco hanno perlustrato la zona, sono anche stati in località Landoglio dove la famiglia Dolcimascolo ha vissuto per molti anni.

Le ricerche si sono protratte fino a sera per poi riprendere domenica mattina, quando i Vigili del fuoco hanno messo in campo la squadra del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, alla quale nel pomeriggio si sono aggiunte 2 unità volontarie del distaccamento di Santhià e 2 di Trino, oltre all’unità di comando locale (Ucl) della sede centrale. Sempre nel pomeriggio, un elicottero Drago 51 dei Vigili del fuoco e un elicottero dei Carabinieri hanno sorvolato accuratamente una zona più ampia; è giunta in città anche l’unità cinofila dei Carabinieri di Volpiano per affiancare i colleghi. Lunedì si è aggiunto il nucleo Sapr (aeromobili a pilotaggio remoto, droni) del Piemonte in grado di “vedere” in luoghi difficili da raggiungere; hanno perlustrato la zona adiacente alla roggia Camera e ai corsi d’acqua dove pare sia transitato Dolcimascolo. "Si sta cercando in ogni angolo di Crescentino i nei paesi limitrofi – spiega il vice sindaco Luca Lifredi – chiunque avesse visto Dolcimascolo o abbia informazioni utili è pregato di chiamare immediatamente il 112".