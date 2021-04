Vercelli: via l'amianto dal Centro nuoto

Via l’amianto dal vecchio Centro Nuoto, intanto la nuova piscina coperta è quasi ultimata.





"L’eternit non era presente solo nella copertura della vecchia vasca, ma anche come isolante – commenta l’assessore alle Opere pubbliche, Massimo Simion – Per quanto riguarda la piscina coperta invece i lavori dovrebbero essere consegnati entro il 30 aprile". La rimozione dell’amianto con la bonifica dell’area è il primo passaggio per la riqualificazione della precedente struttura di via Baratto, che sarà demolita per far posto a due vasche scoperte per aumentare l’offerta balneare estiva in città. Una volta terminate le operazioni di smaltimento del materiale pericoloso, potrà quindi iniziare la seconda fase per il recupero del Centro Nuoto, che si sommerà alla realizzazione della piscina coperta, la cui conclusione si è protratta per alcune settimane rispetto al previsto.

Simion fa il punto della situazione spiegando che "la rimozione dell’amianto è un intervento propedeutico al completamento di tutto il Centro Nuoto. Sul posto è presente un grosso quantitativo di questo materiale e i lavori stanno procedendo. Dalla prossima settimana credo che sarà possibile tornare in zona con il dirigente preposto per stabilire il procedere dei lavori".



Il vicesindaco si concentra poi sulla vasca per la stagione invernale. "Sulla piscina coperta c’è stato un rallentamento di circa tre settimane per problemi burocratici dell’associazione temporanea di imprese che sta gestendo i lavori – dice – Adesso è stato tutto risolto ed entro la fine del mese è prevista la fine dei lavori della prima fase del nuovo Centro Nuoto".